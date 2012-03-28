《中国债券市场每日交易备忘》--3月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多240亿元人民币三年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值为3.81% 光大银行200亿元五年期固/浮(一年定存基准)小微企业贷款专项债簿记建档(主体评级AAA),工行和建行主承 国家电网150亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农行和中行主承 安徽盐业总公司2.7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 广州汽车工业集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 天生港发电4亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 浙大网新( 600797.SS )4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),进出口银行主承 福建投资开发集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建设银行和兴业银行主承 众合机电( 000925.SZ )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承 中信集团30亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中信证券和建设银行主承 中信集团60亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),中信证券和建行主承 江苏熔盛重工20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国开行200亿元10年期固息债120213,票面利率4.21% 南京化学工业园5亿元三年期中票1282080,票面利率7.55% 江苏农垦集团5亿元一年期短融041271002,票面利率5.27% 河北国资5亿元五年期中票1282081,票面利率6.10% 中国石化( 0386.HK )( 600028.SS )100亿元六个月期超短期融资券011203003,票面利率4.00% ============================================================================== 三、缴款: 合肥高新建设投资集团12亿元七年期固息债1280066,票面利率7.98% 汕头城建开发总公司13亿元10年期固息债1280068,票面利率8.57% 江都鑫源产业投资集团8亿元七年期固息债1280072,票面利率8.10% 芜湖建投19亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280076,票面利率7.30% 芜湖建投9亿元七年期浮息债(六个月Shibor基准)1280077,基本利差2.50% 华天实业控股集团3亿元一年期短融 瑞泰科技1.5亿元一年期短融 广西农垦集团5亿元九个月期短融 精工控股集团1.25亿元一年期短融 顺德供水公司3亿元五年期中票 中国有色矿业集团20亿元五年期中票 南山集团8亿元三年期中票 南通产业控股集团4亿元五年期中票 山东临工工程机械有限公司4亿元三年期中票 珠海中富( 000659.SZ )5.9亿元五年期中票 深圳能源( 000027.SZ )17亿元两年期中票 西安基础设施投资集团13亿元五年期中票 太原重工( 600169.SS )10亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 汉江水利水电3亿元一年期短融1181133到期兑付,票面利率4.80% 珠江啤酒( 002461.SZ )5亿元一年期短融1181134到期兑付,票面利率4.77% 浙江恒逸集团5亿元一年期短融1181135到期兑付,票面利率5.25% 河北建设集团10亿元20年期固息债068012付息,票面利率4.18% 国开行100亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)070211付息,基本利差0.48% 重庆能源集团20亿元五年期中票1182093付息,票面利率5.68% 江苏海外企业集团5亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182094付息,基本利差2.90% 山东山水水泥集团9亿元三年期中票1182095付息,票面利率5.78% 珠海格力集团8亿元五年期中票1182096付息,票面利率5.68% 金光纸业投资公司30亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182098付息,票面利率5.48% 中关村高科技中小企业0.46亿元两年期集合票据1183005付息,票面利率5.85% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院副总理王岐山称,场外交易市场是多层次资本市场的重要组成部分,要探索建 设全国统一的场外交易市场,提高直接融资比重,以满足多元化投融资需求.[ID:nSB1458314] --上海市银监局近日召集本地26家主要中资商业银行开会,决定对上海市保障房等继续进 行信贷支持,其中之一就是今年要继续实现名单制项下保障房贷款增量不低于全部住房开发 贷款增量60%的目标.[ID:nSB1458316] --国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI) (2月0.0%) 3月居民消费价格指数(CPI) (2月3.2%) 中国海关4/10公布2月进出口贸易数据 国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会 公布1-3月城镇固定资产投资 (1-2月21.5%) 3月社会消费品零售总额 (1-2月14.7%) 3月工业增加值 (1-2月11.4%) 3月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 刘昕/李宏薇/曾菱