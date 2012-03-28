《外汇动态》日本出口商财年底美元抛盘提振日圆

0049GMT---美元/日圆承压,因日本出口商在财年末时抛售该货币对.

一位日系银行交易员称,"他们或已经对冲到6月甚至更晚,但总有一些单子要在财年底时执行."他并预计日圆兑其他货币仍会有买盘,受财年底资本流动支撑.