〔中国经济〕目标2015年电子商务交易额翻两番,突破18万亿元--工信部

路透北京3月28日电---中国工业和信息化部发布电子商务"十二五"(2011-2015年)规划提出,中国电子商务交易额到2015年将翻两番,突破18万亿元人民币.其中,网络零售交易额将突破3万亿元,占社会消费品零售总额的比例超过9%.

刊登在工信部网站上的规划并称,将鼓励有条件的大型电子商务企业"走出去",积极开展跨境电子商务.同时,鼓励商贸服务企业通过电子商务拓展进出口代理业务,帮助中小企业提高国际竞争能力.

"支持电子商务企业面向两岸三地、东盟、上合组织和东北亚等周边区域开展跨境合作,支持在边贸地区、产业集中度高的区域建设跨境电子商务平台."规划称.

其中,将引导电子商务企业为中小企业提供电子单证处理、报关、退税、结汇、保险和融资等"一站式"服务,以提高中小企业对国际市场的响应能力.

新华社报导援引工信部有关负责人表示,"十二五"时期,中国经济发展面临资源环境约束增强、产业结构不合理、投资和消费关系失衡等重大问题,迫切需要进一步发挥电子商务的作用,推动产业结构调整,拉动国内市场需求,创造新的经济增长点.

规划显示,到2015年,企业间电子商务交易规模将超过15万亿元.企业网上采购和网上销售占采购和销售总额的比重将分别超过50%和20%.

其中,原材料、装备制造、消费品、电子信息、国防科技等重点工业领域,将深化电子商务应用.引导大型工业企业提高网上集中采购水平,建立具有行业知名度和影响力的采购平台.

此外,将加快建设全国统一的电子化政府采购管理交易平台.进一步规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效率.

而"十二五"期间重点发展的电子商务领域将包括:推动涉农电子商务平台建设;支持大型商场、批发市场和连锁超市发展电子商务;推进食品和药品行业的电子商务发展;进一步推动民航、铁路、公路和水运等行业加快拓展电子客票、电子货单等服务;大力发展旅游电子商务等.

2010年中国电子商务交易总额约4.5万亿元.同期网络零售交易额达到5,131亿元,占社会消费品零售总额比重达到3.3%.

中国电子商务类上市公司有阿里巴巴网络有限公司1688.HK、中国携程旅行网(CTRP.O)、 慧聪网(8292.HK)、艺龙LONG.O、麦考林MCOX.O等.(完)

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