《中国股市盘前看点》--3月28日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--澳洲央行公布金融稳定检视报告

--美国2月耐久财(耐用品)订单

--美国财政部长盖特纳先后出席众议院拨款委员会有关2013财年财政部预算,以及促进经济增长的听证会

**宏观经济和政策面**

--国务院副总理王岐山称,场外交易市场是多层次资本市场的重要组成部分,要探索建设全国统一的场外交易市场,提高直接融资比重,以满足多元化投融资需求.[nSB1458314]

**重点行业和公司**

--中煤能源(1898.HK)(601898.SS)去年净利按年增长31%,基本符合市场预期.[nSH0110800]

--在停牌四个多月后,广州药业(600332.SS)(0874.HK)周三公布其重组方案,将换股吸收合并同属大股东广药集团的兄弟公司白云山000522.SZ,并增发股份收购集团资产.这将开创国内企业跨沪、深、港三地交易所进行资产整合的先河.[nSB1458196]

--江西铜业(0358.HK)(600362.SS)去年净利按年升32%,为65.9亿元人民币.[nSH0100121]

**海外动向**

--美国股市周二从近四年高位回落收跌,但许多大型股触及新高,受助于投资组合经理在临近季度末买入表现最好的个股.道琼工业指数.DJI收跌43.90点,或0.33%,至13,197.73点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线将试探2,300点整数位的支撑. (完)

--整理 林琦; 审校 乔艳红

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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