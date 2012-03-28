〔科技产业〕苹果、索尼等六家公司遭Graphics Properties控告侵权

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透3月27日电---苹果、索尼及另外四家公司遭到Graphics Properties起诉,被指手机和其它电子设备销售涉嫌侵权.Graphics Properties原名Silicon Graphics.
起诉对象包括苹果(AAPL.O)、日本索尼(6758.T)、台湾宏达电(2498.TW)、韩国LG电子(066570.KS)和三星电子(005930.KS),以及Research in Motion(RIM)RIM.TORIMM.O,诉状已提交美国特拉华州威尔明顿地区法院.
涉嫌侵犯的专利权与将文字、图像转换成屏幕上显示的像素(pixel)有关.
涉嫌侵权的设备包括苹果的iPhone、宏达电的EVO4G、LG电子的Thrill、RIM的Motion Torch、三星的Galaxy S II和索尼的Xperia Play智能手机.
Graphics Properties称,除非停止侵权行为,否则该公司将遭受无法挽回的损失.该公司要求停止销售侵权产品,并获得合理数目的专利权使用费和其他赔偿.
宏达电发言人Lori Rodney、LG发言人John Taylor、RIM发言人Tenille Kennedy和索尼发言人Sandra Genelius均拒绝对个别公司的诉讼内容置评.苹果和三星并未立即回应置评的要求.
诉状称,Silicon Graphics于2009年申请破产,并将大部分业务出售给Rackable Systems.剩余资产为私人投资公司和其他投资方所有.(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
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吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。