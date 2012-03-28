〔欧洲金融〕欧盟立法者提议加强对银行业人士奖金的限制

路透伦敦3月27日电---欧盟立法者周二表示,银行业人士的奖金应将限制在其基本工资的两倍,如果表现令人失望还需退还"高额聘金(Golden Hello)".

欧洲议会和欧盟成员国正在推动一项旨在贯彻巴塞尔III协议和全球法规的法案,借以从2013年开始加强对银行业资本金和流动性的要求,修补金融危机所暴露出的监管疏漏.

欧盟立法者希望在巴塞尔III协议的基础上再增加额外规定,例如提高对银行业人士报酬的限制以及对国际级超大型银行征收资本附加费.

"我的看法是,浮动薪酬的水平不应该高出固定薪酬两倍,"奥地利中间偏右派立法者Othmar Karas称.

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)已表明,他支持在固定薪酬和奖金间设定一个比例,但其他人希望有更近一步的举措.

比利时绿党成员Philippe Lamberts表示,并无证据显示像德意志银行(DBKGn.DE)或法国兴业银行(SOGN.PA)等银行的薪金结构"与任何真正的价值创造相符".

"对于人们说这是个民粹问题我已感到厌烦,我们不应该朝这方向发展.浮动薪酬不能高于固定薪酬."他说.

"别告诉我需要两倍、三倍、五倍的工资才能好好工作.那都是假话."Lamberts说.(完)