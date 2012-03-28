〔表格〕中国国航去年净利按年降41%,至70.82亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京/上海3月28日电---中国国际航空股份有限公司(0753.HK)(601111.SS)周三公布,根据国际会计准则,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 0.5823 1.0310
末期股息(元) 0.1180 0.1182
净利 7,082.37 12,005.00
营业额 98,409.50 82,487.54
截止过户日期 有待公布
发放股息日期 有待公布
国航表示,2011年,虽然国内客运增长较快,但国际客运持续低迷,航空货运更是大幅回落,并且燃油价格高企,内外竞争加剧等因素给企业经营带来压力.考虑到欧美经济增长乏力,中国经济结构调整,国内外经济更趋严峻以及主业成本高企等内外制约因素,公司今年将面临更大的挑战和压力.
注:中国国际航空为中国最大的航空公司,根据汤森路透综合分析师平均预测其2011年净利润为85.4亿元人民币.(完)
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--发稿 康熙泽/曲伟治; 审校 张喜良
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。