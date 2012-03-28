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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 09:57 BJT

〔表格〕中国国航去年净利按年降41%,至70.82亿元人民币

路透北京/上海3月28日电---中国国际航空股份有限公司(0753.HK)(601111.SS)周三公布,根据国际会计准则,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(元)　 0.5823 1.0310

末期股息(元)　 0.1180 0.1182

净利 7,082.37 12,005.00

营业额　 98,409.50 82,487.54

截止过户日期 有待公布

发放股息日期 有待公布

国航表示,2011年,虽然国内客运增长较快,但国际客运持续低迷,航空货运更是大幅回落,并且燃油价格高企,内外竞争加剧等因素给企业经营带来压力.考虑到欧美经济增长乏力,中国经济结构调整,国内外经济更趋严峻以及主业成本高企等内外制约因素,公司今年将面临更大的挑战和压力.

注:中国国际航空为中国最大的航空公司,根据汤森路透综合分析师平均预测其2011年净利润为85.4亿元人民币.(完)

浏览中国国航相关新闻,请点选[0753.HK-CMN]

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--发稿 康熙泽/曲伟治; 审校 张喜良

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