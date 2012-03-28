〔中国新债〕中国交建和中海发展分别计划发行120亿元和50亿公司债

路透上海3月28日电---中国最大港口建设商--中国交通建设股份有限公司(601800.SS)计划发行不超过120亿元人民币公司债券;而油品及乾散货运输公司--中海发展(600026.SS)亦拟公开发行不超过50亿元公司债,期限不超过10年.

据公司公告,中国交建(1800.HK)发债募集资金将用于调整债务结构、补充营运资金,及解决有关项目建设资金需求;而中海发展(1138.HK)募资则拟用于偿还银行贷款、调整债务结构和补充流动资金等用途.

上述发债计划均有待公司股东大会审议通过.

据此前公布的2011年报,中国交建去年净利同比增逾两成,至117.67亿元;中海发展则实现净利10.47亿元,同比减39%.(完)