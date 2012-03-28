〔中国新债〕中国交建和中海发展分别计划发行120亿元和50亿公司债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海3月28日电---中国最大港口建设商--中国交通建设股份有限公司(601800.SS)计划发行不超过120亿元人民币公司债券;而油品及乾散货运输公司--中海发展(600026.SS)亦拟公开发行不超过50亿元公司债,期限不超过10年.
据公司公告,中国交建(1800.HK)发债募集资金将用于调整债务结构、补充营运资金,及解决有关项目建设资金需求;而中海发展(1138.HK)募资则拟用于偿还银行贷款、调整债务结构和补充流动资金等用途.
上述发债计划均有待公司股东大会审议通过.
据此前公布的2011年报,中国交建去年净利同比增逾两成,至117.67亿元;中海发展则实现净利10.47亿元,同比减39%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。