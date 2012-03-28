更正:《路透峰会》力拓称,多个同行及私募基金有意收购其铝业务

(更正:标题中及内文第二段的"贸易商"及"贸易买家"因译文有误...应更正为"同行",并调整第一段描述以明确语意")

路透伦敦3月27日电---尽管市况艰难,但自力拓(RIO.AX)(RIO.L)去年宣布计划出售其铝业务以来,依然有许多"相当浓厚的"收购兴趣浮现.力拓正为铝业务考虑多重选项,其中包括股票上市;此部分资产价值估计达80亿美元.

"我们的确已收到大量同行及私募股权对这些资产的收购意向,以个人或集体的形式,因此并不缺乏买兴.问题在于合适的结构和适切的价格提议,"力拓首席财务官Guy Elliott周二在路透全球矿业与金属峰会上称.

Elliott称,可供选择的方式很多,例如,全部或部分出售铝资产、首次公开发行(IPO)、或把铝业务的股票直接分配给股东.

期铝CMAL3自去年5月触及每吨2,800美元的高位后已累计下跌约五分之一.分析师估计,大约30%的全球铝业都在亏损.

"我们并不是迫于无奈才出售资产,但在此同时我们确实想适时活化这些资产,"他说.

是项资产出售将使力拓剩下的铝业务主要专注于盈利水平更高的加拿大业务.此项出售案旨在将该集团旗下铝业务利润率从去年的20%提升至40%.(完)