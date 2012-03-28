〔中股业绩〕五粮液去年实现净利同比增40%,今年收入增幅料不低于20%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海3月28日电---中国大型白酒生产商--宜宾五粮液股份有限公司(000858.SZ)周三发布年报,2011年实现净利润61.57亿元人民币,同比增长40.09%.公司并计划今年收入及销量的增幅不低于20%.
2011年 2010年 同比增减(%)
营业总收入(亿元) 203.51 155.41 30.95
净利润(亿元) 61.57 43.95 40.09
基本每股收益(元) 1.622 1.158 40.07
五粮液表示,白酒类行业整合时代来临.全国多个省份在当地政府的大力推动下,区域内酒企整合渐成趋势;另一方面市场的力量也在促使行业整合.
中国另一知名白酒生产商--贵州茅台股份有限公司(600519.SS)此前公布年报显示,去年实现净利润87.63亿元,同比增长73.49%.[ID:nSB1450656]
五粮液周三早盘报34.27元,跌0.23元,或0.67%,过去一个月累积上涨1.38%.(完)
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--发稿 杨希; 审校 边竞/杨淑祯
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