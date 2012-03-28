《中国重要政经日程》--3月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
=============================今日重要政经日程==========================
3/28(三)
--2012中国领袖力年会在北京举行,至29日.
--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会.
=============================近日重要政经日程==========================
3/29(四)
--第六届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至31日.
4/1(日)
--博鳌亚洲论坛在博鳌举行,至3日.
4/9(一)
--2012第五届亚太非常规天然气(煤层气)国际会议在太原举行,至10日.
4/10(二)
--2012第十三届中国石油商贸大会在北京举行,至13日.
4/12(四)
--2012中国国际锂离子电池产业高峰论坛在深圳举行,至13日.
--2011中国CFO年度人物评选在北京举行,至13日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/19(四)
--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.
4/21(六)
--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
5/19(六)
--第八届金圆桌奖评选在北京举行.
5/26(六)
--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李文科
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。