联合国称叙平民死亡人数超9,000人

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国3月27日电---联合国周二称，叙利亚政府对反对总统阿萨德统治抗议活动长达一年的镇压，已经造成9,000余名平民丧生。这较联合国之前的估计增加近1,000人。
联合国中东和平进程特别协调员Robert Serry在安理会称：“叙利亚暴力活动持续不减，导致民众伤亡惨重。”
“可靠估计显示，自这场抗议运动一年前爆发以来，总的死亡人数已经超过9,000人。停止战火并阻止冲突进一步升级很为急迫。”
联合国此前估计叙利亚平民死亡人数为8,000余人。
联合国与阿盟联合特使安南周二稍早宣布，叙利亚政府已经接受他的六点和平计划。Serry在讲话中也谈及此事。
Serry说：“叙利亚政府需要立即采取行动兑现承诺，向叙利亚人民展示他们将停止暴力活动并准备启动政治进程，安南也将接触叙利亚反对派推进这些事项。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。