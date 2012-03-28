联合国称叙平民死亡人数超9,000人

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国3月27日电---联合国周二称，叙利亚政府对反对总统阿萨德统治抗议活动长达一年的镇压，已经造成9,000余名平民丧生。这较联合国之前的估计增加近1,000人。

联合国中东和平进程特别协调员Robert Serry在安理会称：“叙利亚暴力活动持续不减，导致民众伤亡惨重。”

“可靠估计显示，自这场抗议运动一年前爆发以来，总的死亡人数已经超过9,000人。停止战火并阻止冲突进一步升级很为急迫。”

联合国此前估计叙利亚平民死亡人数为8,000余人。

联合国与阿盟联合特使安南周二稍早宣布，叙利亚政府已经接受他的六点和平计划。Serry在讲话中也谈及此事。

Serry说：“叙利亚政府需要立即采取行动兑现承诺，向叙利亚人民展示他们将停止暴力活动并准备启动政治进程，安南也将接触叙利亚反对派推进这些事项。”（完）