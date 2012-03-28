日本已公布经济指标--2012/3/28

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.2%-r +1.7%-r -- --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 -0.3% -0.4% 3月29日 -0.3%
全国核心CPI(y/y) 1月 -0.1% -0.1% 3月29日 -0.1%
工业生产(m/m) 1月 +1.9%-r +3.8%-r 3月29日 +1.3%
失业率 1月 4.6%-@ 4.6%-@ 3月29日 4.6%
贸易收支(亿日圆) 2月 顺差329 逆差14,750 -- --
所有家庭实质支出(y/y) 1月 -2.3% +0.5% 3月29日 -0.2%
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 李春喜
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。