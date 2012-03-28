〔全球矿业〕力拓乐观看待铁矿石需求前景,但供应令人忧心--CFO

路透伦敦3月27日电---世界第三大矿商力拓RIO.X的首席财务官(CFO)埃利奥特(Guy Elliott)周二称,力拓乐观看待铁矿石需求,特别是中国的需求,但担心供应量恐怕无法令人满意.

"我们对未来数年的铁矿石需求前景看法非常正面,我们更担心的是供给,"埃利奥特在路透矿业与金属峰会上称.

全球最大矿业公司--必和必拓(BHP.AX)上周二表示,中国今年铁矿石需求增长将"趋平",[ID:nSB1442578]令市场深感不安.身为世界第二大经济体,任何有关中国需求趋软的讯号都容易影响市场.

埃利奥特称,力拓预计需求方面没有问题,但生产严重推迟可能抑制供应.力拓是继巴西淡水河谷(VALE5.SA)之后,全球排名第二的铁矿石生产商.

"目前中国人均钢消费量首次达到500公斤,预计前方还有很长一段路要走,"埃利奥特说.

"我们预期,中国人均钢消费量可能到2030年前后、在750公斤左右触顶,"他说.

分析师们已经表示,一方面中国需求将维持旺盛,另一方面供应紧张,因融资问题和基础设施限制等因素导致新的铁矿石项目被推迟.(完)