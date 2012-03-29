〔中国证券〕首季A股IPO融资额同比锐减71%,投资环境未改善--汤森路透

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透北京3月29日电---根据汤森路透数据显示,截至3月27日,中国企业A股股权融资金额达90.4亿美元,比去年第一季锐减62%.其中,国内首次公开发行(IPO)融资额41亿美元,较去年下挫71.2%,且无迹象显示投资环境已逐渐改善.
报告期内,中国企业在全球所筹资的股权资本发行金额达106亿美元,同比下滑64.1%.香港无疑还是中企海外上市首选交易所,目前中国公司在香港上市的H股发行总金额为4.7亿美元,占海外发行金额的74%.
从行业角度分析,报告指出,"今年工业类企业是推动中企股权发行的主要产业,所筹资的发行金额达36亿美元,占市场份额34%.去年主导的能源电力产业发行则下降78%,发行金额17亿美元,市场份额排第二,占16%."
汤森路透数据并显示,第一季,中信(CITIC)升至中国企业(包含A股市场)全球资本发行承销商排名的榜首,所承销金额11亿美元,惟较去年下降19%.
瑞银证券(UBS)在承销排名中仍保持国内合资劵商最高排名,以承销四宗项目,发行金额6.7亿美元水平跻身第五.不过其发行金额同比亦下挫53.2%.
汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)是全球最大的智能信息提供商,其交易数据涵盖超过两百万项的全球交易,以及可追溯到20世纪70年代的包括并购和资本市场的最完整的历史数据.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。