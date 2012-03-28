《外汇动态》美元/韩元在派发股息预期激励下走高,料在1,140遇阻

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
0154GMT---美元/韩元KRW=KFTC走高,因市场预期将出现与本地公司派息相关的美元买需,但其涨势料在1,140左右遇阻.交易员称,出口商也在为了月底结算而卖出美元/韩元.
美元/韩元涨0.2%至1,136.8,脱离盘中高点1,139.3.
"如果没有强烈的实际需求,没有什么人想在1,140附近增加多仓,"首尔的一家外资银行资深交易员表示.
美元/韩元周二受止损卖盘打压延续跌势,未能突破1,140,尽管有进口商需求.
在新加坡的一名亚洲银行业交易员表示,他在寻机逢高卖出美元/韩元,不过也在留意派息消息.
浦项钢铁(005490.KS)计划周三派息,据路透计算,估计外资将拿走3,165亿韩元(2.7904亿美元).(完)
--编译 张涛;审校 龚芳
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。