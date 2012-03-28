《外汇动态》美元/韩元在派发股息预期激励下走高,料在1,140遇阻

0154GMT---美元/韩元KRW=KFTC走高,因市场预期将出现与本地公司派息相关的美元买需,但其涨势料在1,140左右遇阻.交易员称,出口商也在为了月底结算而卖出美元/韩元.

美元/韩元涨0.2%至1,136.8,脱离盘中高点1,139.3.

"如果没有强烈的实际需求,没有什么人想在1,140附近增加多仓,"首尔的一家外资银行资深交易员表示.

美元/韩元周二受止损卖盘打压延续跌势,未能突破1,140,尽管有进口商需求.

在新加坡的一名亚洲银行业交易员表示,他在寻机逢高卖出美元/韩元,不过也在留意派息消息.

浦项钢铁(005490.KS)计划周三派息,据路透计算,估计外资将拿走3,165亿韩元(2.7904亿美元).(完)

--编译 张涛;审校 龚芳

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