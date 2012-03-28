《欧元区经济分析》苛刻撙节措施之下,西班牙恐面临日本式的"失落十年"

* 公共与民间领域的财政整固危及经济增长

* 经济学家担忧西班牙将面临日本式的"失落的10年"

* 企业融资无门

记者 Paul Day 编译 李春喜/洪曦/艾茂林

路透马德里3月27日电---无论是西班牙的企业还是家庭都在勒紧腰带过日子,公共预算大幅削减,而银行贷款又萎靡不振,这些因素可能导致该国在未来数年陷入经济增长停滞,最终不得不再次寻求纾困.

由于迫于压力要将赤字降至欧盟要求的水平并且要坚守新的财政制度,西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)承诺周五将提出一份预算,而且将会"非常的苛刻".

西班牙经济面临三年内的第二次衰退,而且失业率飙升,借款成本飞涨.部分经济学家预计该国将面临日本在90年代所经历的"失落的10年".直至今日,日本也没有完全恢复元气.

而包括意大利总理蒙堤在内的部分人士则表示,西班牙可能将欧元区拖入一场严重的危机.

"欧洲已经签署了一份自杀协定,所有国家都同意削减支出,"伦敦政治经济学院的经济学家暨西班牙智库Fedea负责人Luis Garicano表示."欧洲需要意识到,这波下行的趋势对所有人都不利."

西班牙的公共部门债务与国内生产总值(GDP)之比高达70%,其民间部门债务水平也是欧元区最高的几个国家之一.自从希腊在2010年初寻求国际援助之后,西班牙就接着成为投资者关注的焦点.

西班牙的经济规模是爱尔兰、希腊和葡萄牙三国总和的两倍还多,外界认为鉴于该国经济规模之大,欧元区无法放任其破产.

西班牙的借款成本已经自去年触及的14年高位回落,但由于经济担忧再次浮现,西班牙公债与德国公债利差再次开始上涨.

"如果政府在爆发严重危机期间持续背负高额赤字,其公债收益率(殖利率)很可能上涨,"Capital Economics的Ben May表示,"西班牙最终可能仍无法避免去寻求援助,从而以较为合理的利率借款."

拉霍伊的2012年预算将包括通过增税、降薪和削减公共服务等获得的至少350亿欧元节支,希望藉此将明年的赤字降至欧盟规定的3%上限.其2013年预算也将会同样大幅削减支出.

**消费不景气**

一如其他欧洲经济体,国内需求是经济高度增长年份中的重要基石,但消费者现在已不再能担当西班牙经济的潜在救星.

现年55岁的Celinda Garcia,已经在马德里的一个中产阶级社区内经营熟食店有30年了.四年的经济危机并没有影响到她的生意,但最近一轮的改革和节支行动却开始带来冲击.

"我的确发现最近这几个月的销售有大幅度的下滑."她说."我的顾客通常都有稳定的工作和不错的收入,但是最近的改革让每个人都开始担心前途."

逾四年前,繁荣了10年之久的房地产市场泡沫破裂,引发了西班牙经济危机.该国经济今年预计将会萎缩1.7%.

去年第四季度,西班牙房地产价格大跌了11.2%,并仍有可能再度下挫30%.建筑业大量裁员,造成数百万低技能的建筑工人失业.

西班牙失业率要比欧盟平均水平高出一倍,约一半的年轻人找不到工作,贫困人口增长速度比欧洲其它地方都要快.

**企业受困**

企业亦在困境中挣扎,即使最有前途的部门也在削减开支.

旅游观光业占西班牙国内生产总值(GDP)的11%左右.但该国上市旅游集团公司Sol Melia(MEL.MC)第四季时却被迫出售资产以帮助削减债务.

与此同时,银行信贷接近干涸.金融业已经经历了一连串并购和整合洗牌,现在新政府又要求其增强资产负债表,增加500亿欧元拨备.

"我预计今年信贷不会有任何增长,随着经济放缓,信贷不会提速,"金融业一高层消息人士说.

信贷匮乏不仅影响那些愿意贷款买房的家庭,同样损及大型知名企业.

"我们是西班牙最稳健的公司之一,银行却不愿贷款给我们,"一家绩优股公司的一位要求匿名的高层这样说.

他所在的集团公司可以从债市筹资,但对于较小型企业来讲这条路却行不通.

**日本的老路**

一些分析师忧心,西班牙经济前景与日本1990年代时的情形有些类似.

1997年日本推行财政紧缩,同时民间部门减债,导致经济出现五个季度的萎缩,预算赤字迅速膨胀.

"若政府继续坚持财政紧缩,同时西班牙民间部门减债,那么衰退持续的时间将会长得多,"日本野村总合研究所首席分析师辜朝明说.

"政府应该认识到,西班牙正在经受非常罕见的'资产负债表衰退',这种衰退只在债务融资催生的全国范围资产价格泡沫破裂后,才会发生."

欧元区利率处于纪录低位,但辜朝明表示,在资产负债表衰退期间,宽松货币政策不会像在普通经济低迷期那样刺激新的信贷.

"日本花了10年时间才摆脱这个错误政策的影响,我不愿意看到西班牙走上日本的老路,"他说.(完)