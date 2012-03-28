〔日本金融〕东京证交所社长呼吁加强监管法规以杜绝内幕交易

路透东京3月27日电---东京证交所社长齐藤惇称,当局上周揭露出来的内幕交易案件给日本资本市场的声誉带来沉重打击.他并呼吁加强法规以应对这一问题.

上周,日本证券交易监督委员会(SESC)建议对中央三井信托银行处以罚款,指控其一基金经理在国际石油开发帝石(Inpex)(1605.T) 2010年60亿美元售股计划还未公布前,就已获知该计划,并抛出了Inpex的股票.[ID:nSB1449476]

这是SESC自2010年对围绕一连串供股的可疑交易发起调查以来,首次采取的行动.

但罚金只有区区5万日圆(600美元),而且对于涉案人员也没有进行正式的处罚,招致有批评认为,日本法规中缺乏能够真正杜绝此类行为的有效手段.

虽然齐藤惇表示他也担心监管过度,但同时指出,在欧美处罚会严厉得多.在美国,对冲基金经理Raj Rajaratnam被处以将近1.6亿美元罚款和11年刑期.

"在西方市场,如果犯罪情节足够严重,处罚可能包括终身禁止从事金融行业."齐藤说.

齐藤全力支持一家证券业协会所提出的法规建议,要求承销商向发股公司披露,把股票分配给了谁.

"缺乏披露是所有证券相关事件的根源.如果所有人都能获得信息,市场有足够的透明度,那么这种案件就会非常少见."

齐藤还批评证券公司不积极推荐利用供股来替代直接发售新股.

"承销商工作原本的目的并不单是把所有风险出售给市场,而后只是从佣金中获利,"齐藤说,"作为承销商,他们也得愿意分担一些风险才行."

东京证交所周二还宣布,将解散与伦敦证交所在日本的合资企业,独自运营这个针对专业投资者且处境不佳的市场.

两家交易所于2009年6月成立东京另类投资市场(AIM),旨在吸引初创企业,对于企业上市和信息披露的要求也不及主板市场严格.

东京证交所和伦敦证交所对合资企业的持股比例分别为51%和49%.迄今为止,在该市场上仅有一档股票上市,主要是因为证券公司不愿承担审核上市申请公司以及在上市后进行监控的风险.(完)