〔表格〕中国中冶2011年净利下降两成,为42.4亿元人民币

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京/香港3月30日电---中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)宣布,按国际会计准则,截止2011年12月31日止年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 0.22 0.28
末期股息(元) 无 0.047
净利 4,243 5,321
营业额 229,721 206,397
截止过户日期 不适用
发放股息日期 不适用
注:中国中冶为中国工程建综合企业,主要业务包括工程承包、装备制造、资源开发和房地产开发.(完)
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--发稿 苏丹/梁慧仪; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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