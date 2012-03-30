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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 08:46 BJT

〔表格〕中国中冶2011年净利下降两成,为42.4亿元人民币

路透北京/香港3月30日电---中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)宣布,按国际会计准则,截止2011年12月31日止年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(元) 0.22 0.28

末期股息(元) 无 0.047

净利 4,243 5,321

营业额 229,721 206,397

截止过户日期 不适用

发放股息日期 不适用

注:中国中冶为中国工程建综合企业,主要业务包括工程承包、装备制造、资源开发和房地产开发.(完)

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--发稿 苏丹/梁慧仪; 审校 张喜良

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