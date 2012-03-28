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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 10:40 BJT

〔中国新债〕成都博瑞投资集团下周四将发行4亿元中票,期限五年

路透上海3月28日电---中国成都博瑞投资控股集团有限公司周三公告称,将于下周四(4月5日)在银行间债市簿记建档
发行4亿元人民币中期票据,期限五年.

  成都博瑞投资控股集团旗下拥有上市公司博瑞传媒(600880.SS)

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 成都博瑞       7        4        5  4/5簿记建档    中信银行      AA-       4/9        4/10                                      
 投资控股集团                                     
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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