《中国报摘》--其他报纸重要消息3月28日(II)

**证券时报**

--据统计,中国2011年银行理财产品发行总量达2.24万款,同比大增100.58%;发行规模更高达16.99万亿元人民币,同比增140.99%.具体分布上,城市商业银行当年市场份额提升3.27个百分点至接近20%,股份制和国有银行,以及外资行的市场份额均有所下降.

--温州市政府金融工作办公室统计数据显示,2月末温州市银行业金融机构不良贷款率为1.74%,较1月末增加0.27个百分点,比年初增加0.38个百分点.此前该市银行业不良率为全国最低的地级市之一.去年6月末全市银行业不良率仅为0.37%.

--随着以跨市场交易型开放式指数基金(ETF)、定期开放债基为代表的创新产品加快推出,新基金审批保持高速状态,再加上一大批去年获批积压在今年发行,使得今年成立以及待发新基金总数已经超过100只,预计全年新基金成立总数仍有望延续去年的高位.

--从北京市住建委了解到,剔除无效库存后,北京目前可售住房9.1万套,其中期房6.7万套、现房2.4万套.业内人士预计,按照一季度已签约住宅套数计算,消耗上述库存需要接近一年半时间.

**每日经济新闻**

--位于上海外围区域--崇明岛的城桥商品房基地1、2号地块,被"退货"后再次走上拍卖台.被上海同瀛宏明房产以5.36亿元人民币底价竞得,折合楼板价约3,075元/平方米,较前一年价格大跌46.5%.

--据悉,今年3月以来,各地正制定阶梯电价实施方案,将在经过听证程序后试点实行.

--分类信息网站--58同城的一位前员工称,如果没有新资金进入,4个月之后该公司将面临资金耗尽.公司创始人兼CEO姚劲波回应称,"根据我们的节奏,下半年或明年将盈利."

**东方早报**

--上海文化产权交易所北京总部周二开市.当天,上海文交所启动了中央文化企业国有产权交易系统,首批14家中央文化企业的200多个文化项目,在交易系统挂牌寻找买家.

--从多家外资银行获悉,国家发改委今年对外资银行提交的长期外债额度申请审批较往年明显宽松.

--海普瑞(002399.SZ)2011年实现净利润6.22亿元,同比下降48.57%.公司表示,主要产品肝素钠原料药受到美国新上市的仿制肝素制剂和新肝素制剂影响,下游市场竞争加剧.在消化高价原料库存和产品价格下降的双重影响下,经营业绩显着下降.

--截至周二(27日),近半基金公司公布上年年报.据同花顺统计,31家基金公司旗下基金2011年共亏损1,739亿元.截至去年年底,上述基金公司管理的资产总额约7,315亿元.

**经济参考报**

--记者了解到,原油期货的相关方案已由上海期货交易所、国家发改委财政金融司、证监会期货部等共同起草并修订,其原则性框架包括美元计价、基准油、离岸交易、保税交割四大方面.

--距离部际联席会议圈定的交易所清理整顿截止日期还有三个月时间,从目前来看,各地清理整顿速度和力度的差异比较明显.业内人士认为,在清理整顿细则尚未明确,各地进展不一的情况下,实现6月30日前完成全部交易所清理整顿难度较大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/苏丹; 审校 林高丽

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