〔中港股业绩〕工商银行2011年度净利按年增长26%,优于预期

欧洲已公布经济指标--2017/2/17
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透香港3月29日电--全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四宣布,去年度净利按年增长26%,优于市场预期.
该公司的业绩公告显示,2011年全年净利为2,083亿元人民币,优于汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的2,064.6亿元.上年同期则为1,651.6亿元.
期内每股盈利为0.6元人民币.
去年末的核心资本充足率为10.07%,资本充足率为13.17%.不良贷款率为0.94%,净利息收益率为2.61%.
业绩公布前,工行H股收跌1.6%,报4.93港元,过去一个月累计跌逾11%;大盘恒生指数.HSI今日则跌1.32%.(完)
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--发稿 黄运涛; 审校 乔艳红
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
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