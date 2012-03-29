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货币新闻 | 2012年 3月 29日 星期四 17:22 BJT

〔中港股业绩〕工商银行2011年度净利按年增长26%,优于预期

路透香港3月29日电--全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四宣布,去年度净利按年增长26%,优于市场预期.

该公司的业绩公告显示,2011年全年净利为2,083亿元人民币,优于汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的2,064.6亿元.上年同期则为1,651.6亿元.

期内每股盈利为0.6元人民币.

去年末的核心资本充足率为10.07%,资本充足率为13.17%.不良贷款率为0.94%,净利息收益率为2.61%.

业绩公布前,工行H股收跌1.6%,报4.93港元,过去一个月累计跌逾11%;大盘恒生指数.HSI今日则跌1.32%.(完)

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--发稿 黄运涛; 审校 乔艳红

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