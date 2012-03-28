〔中国新债〕杭州工业资产经营投资集团下周四将发行8亿元中票,期限三年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海3月28日电---中国杭州市工业资产经营投资集团有限公司周三公告称,将于下周四(4月5日) 在银行间债市簿记建档发行8亿元人民币中期票据,期限三年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) =========================================================================================== 杭州市工业资产 8 8 3 4/5簿记建档 交通银行 AA 4/6 4/7 经营投资集团 ===========================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。