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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 11:09 BJT

〔中国新债〕杭州工业资产经营投资集团下周四将发行8亿元中票,期限三年

路透上海3月28日电---中国杭州市工业资产经营投资集团有限公司周三公告称,将于下周四(4月5日)
在银行间债市簿记建档发行8亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日         承销商    主体评级  起息日   上市日
               (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 ===========================================================================================
 杭州市工业资产   8        8       3  4/5簿记建档        交通银行     AA      4/6       4/7    
 经营投资集团                                       
 ===========================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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