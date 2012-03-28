《外汇动态》欧元兑澳元跳升至2012年高位,受宏观基金流入支撑

0302GMT---欧元兑澳元跳升至2012年高位并全线持坚,受宏观基金流入支撑.

一位日系银行交易员称,欧元兑美元EUR=升0.1%至1.3328美元,因一家离岸宏观基金在1.3320上方买入欧元.

该交易员并称,另一家宏观基金正卖出澳元兑美元AUD=D4,该货币对跌0.3%至1.0429美元.这帮助欧元兑澳元EURAUD=R攀升至1.2782澳元,为其年内最高水位.

图表显示,在升逾一目均衡云区日线上端,并突破100日移动均线水位1.2697处的强势阻力位之后,欧元/澳元还将续升.

今日的关键点在于其能否收于1.2767的阻力位上方,该水位为11月至2月跌势的38.2%的回档位.(完)

--编译 石冠兰;审校 龚芳

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