〔新债招标〕中国国开行三年债利率接近预期,小长假后缴款令需求尚可(更新版)

(新增交易员评论和更多细节、背景)

* 国开行三年债中标利率3.83%,接近预期

* 投标倍数1.77倍,需求尚可

* 清明节后缴款,季末资金面因素影响有限

路透上海3月28日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三招标的三年期固息债,中标利率接近市场预期.尽管临近季末,市场上跨季资金相对紧俏,但由于该期债是在清明节"小长假"后缴款,受资金面因素影响有限,需求尚可.

交易员并指出,目前对经济基本面的担忧仍未散去,避险情绪占据上风;加之由于三年央票很长时间未发行,市场上相同期限债券供给偏低,这都支撑了本期新债的需求.

"结果还好了,现在二级市场上非国开(政策金融债收益率)不到3.70%,国开这期高15个(基)点左右差不多,"北京一银行交易员指出.

业内人士稍早透露,国开行上午招标的该三年固息金融债,中标利率为3.83%,略高于此前3.81%的预测均值,投标倍数1.77倍.

由于国开行存在发债规模较大以及商业化改制预期等因素,因此其债券利率普遍高于其他两家政策性银行--农业发展银行和进出口银行.

中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率3.6873%;二级市场上,剩余期限约2.9年的进出口行固息债120301最新成交对应收益率CN120301=CFXS为3.68%.

4月2日-4日为中国清明假期,期间主要金融市场休市;国开行本期债的缴款日是在4月5日.

该期债为国开行今年第15期金融债.具体条款如下:

第15期

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发行总量 不超过240亿元

期限/计息方式 三年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 4月5日

起息日 4月5日

分销期 3月29日-4月5日

上市日 4月11日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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