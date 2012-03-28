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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 11:32 BJT

《外汇动态》美元/台币小跌,受台湾出口商和部分外资行卖盘拖累

0314GMT--美元兑台币TWD=TP小跌,因台湾出口商为季末结算而卖出该货币对,且部分外资银行亦抛售.

但交易员称,由于台湾出口商并不满意于当前汇价水准,卖盘力道不十分强劲.

本地进口商逢低吸纳美元,使得美元兑台币陷入窄幅区间波动.

美元兑台币最新下跌0.1%,报29.548.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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