〔中国债市〕现券收益率小跌,股市大幅下挫避险情绪升温激励买气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海3月28日电---中国银行间债市周三利率债收益率小跌.沪综指.SSEC创下自去年11月以来最大单日跌幅,加之近期公布的数据显示,实体经济下行风险仍偏重.避险情绪激励债市买气,并带动收益率下行.信用债市场,买盘亦在升温,且多集中在中等评级品种.
交易员指出,近期公布的宏观数据并不理想,投资者对经济下行的担忧情绪升温.避险情绪推动下,股债间的跷跷板效应表现得非常明显.利率债收益率小幅下跌,而信用债买盘亦有所增加,且多集中在AA、AA+评级的券种.不过,其收益率尚无趋势性变化.
"你看今天的股市,跌得多惨."北京一券商交易员称.
沪综指周三大幅收挫2.7%至近两个月新低,并创去年11月30日以来最大单日跌幅.[ID:nSB1459276]
对于最新发行的国开债,华北一银行交易员表示,由于其招标情况基本符合预期,二级市场也未起波澜.不过央票、10年期国债及五年期非国开金融债收益率呈现普跌态势.
公告显示,国开行上午招标的该三年固息金融债,中标利率为3.83%,略高于此前3.81%的预测均值,投标倍数1.77倍.[ID:nSB1458812]
中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降,其中国企利润降幅近两成.分析人士指出,政府应进一步放松政策,以促企业效益增长.[ID:nSB1455708]
剩余期限约9.40年的国债110019券最新成交对应收益率CN110019=CFXS为3.515%,上日尾盘为3.53%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.6382 3.5321
上日 2.5518 3.3070
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4141/3.3511
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8863/2.8355
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5880/3.5250(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。