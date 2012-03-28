〔中国债市〕现券收益率小跌,股市大幅下挫避险情绪升温激励买气

交易员指出,近期公布的宏观数据并不理想,投资者对经济下行的担忧情绪升温.避险情绪推动下,股债间的跷跷板效应表现得非常明显.利率债收益率小幅下跌,而信用债买盘亦有所增加,且多集中在AA、AA+评级的券种.不过,其收益率尚无趋势性变化.

"你看今天的股市,跌得多惨."北京一券商交易员称.

沪综指周三大幅收挫2.7%至近两个月新低,并创去年11月30日以来最大单日跌幅.[ID:nSB1459276]

对于最新发行的国开债,华北一银行交易员表示,由于其招标情况基本符合预期,二级市场也未起波澜.不过央票、10年期国债及五年期非国开金融债收益率呈现普跌态势.

公告显示,国开行上午招标的该三年固息金融债,中标利率为3.83%,略高于此前3.81%的预测均值,投标倍数1.77倍.[ID:nSB1458812]

中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降,其中国企利润降幅近两成.分析人士指出,政府应进一步放松政策,以促企业效益增长.[ID:nSB1455708]

剩余期限约9.40年的国债110019券最新成交对应收益率CN110019=CFXS为3.515%,上日尾盘为3.53%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.6382 3.5321

上日 2.5518 3.3070

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4141/3.3511

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8863/2.8355

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5880/3.5250(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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