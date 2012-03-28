〔中国货币市场〕季末因素推回购利率小幅走升,但料续升空间有限

路透上海3月28日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三多数小幅走升.季末临近,银行为调整贷存比(贷款/存款)更倾向保有现金,导致资金供给偏弱,回购利率震荡上行,其中跨季末的七天期品种升幅明显.

交易员并表示,由于目前整体资金面依然维持宽松的态势,而季末因素仅是暂时影响,预计回购利率续升空间有限,下月初将再度回落.

"七天的(资金)价格涨了一些,不过只要价格合适,还是很多人出,资金面不算紧张."华南一银行交易员表示,"现在借钱主要还是为了应付季末,下月初(资金)价格就下来了."

他并表示,虽然回购利率出现小幅上涨,但其主要还是受"季度"暂时因素的推动,此前流动性宽松的态势并未发生实质扭转,料待月末因素消褪以后,回购利率仍也将回落.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6425 2.5518 +9.07 3,342.88

七天CN7DRP=CFXS 3.5311 3.307 +22.41 320.28

14天CN14DRP=CFXS 3.9494 3.961 -1.16 263.00

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6479 2.5619 +8.60 1,119.94

七天CHICNY7D=CFXS 3.5223 3.3611 +16.12 27.50

==============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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