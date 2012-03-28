〔中国债市动态〕现券收益率整体盘整,短期流动性仍宽助买盘有所复苏

路透上海3月28日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率变化不大,仅部分券种略有下行.在跨季翘尾因素的影响下,货币市场利率继续走升,但机构对短期流动性依然乐观,部分中短期国债买气有所复苏,推动收益率小幅走跌,信用债收益率也在连日走升后出现一定幅度的回落.

"上午需求有点回暖,资金总体还是宽松吧,股市也在跌,"华东一银行交易员认为,股市下行令债市避险资金增多,有助于债市走暖,但目前整体收益率水平变化并不明显.

中国股市沪综指周二小幅收跌至近一个半月新低,因公布的1-2月规模以上工业企业利润现近两年半首降,加剧市场观望气氛.周三早盘续跌1.5%.[ID:nSB1456724]

华北一券商交易员也指出,回购利率走升在机构预期之中,且上行幅度小于市场此前预期,反而有助于稳定市场情绪.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三多数小幅走升.季末临近,银行为调整贷存比(贷款/存款)更倾向保有现金,导致资金供给偏弱,回购利率震荡上行,其中跨季末的七天期品种升幅明显.[CN/CN]

剩余期限0.87年的国债120002早盘双边报价对应收益率CN120002=CFXM为2.8600%/2.8300%,上日尾盘为2.8800%/2.8402%.(完)