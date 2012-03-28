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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 11:49 BJT

〔日本股市〕日经早盘下跌,受多数成分股除息影响

路透东京3月28日电---日股日经指数周三早盘下跌,因指数成分股多数除息.该指数上日劲扬2.4%至去年大地震以来最高收位.

日经指数.N225早盘跌103.83点,或1%至10,151.32,交易员称225支成份股中有195支除息.交易员原预计除息影响会导致指数跌去86点.

东证股价指数.TOPX亦跌1.2%,或10.30点,报862.12点,交易员认为除息效应导致该指数跌去8.4点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 郑茵

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