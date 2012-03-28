《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:横盘波动,需防美元空头回补

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(本文来源为IFR评论,3000Xtra用户请双击[IFR]即可浏览其他IFR消息与评论)
IFR悉尼3月28日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲早盘多数横盘波动,追随隔夜波澜不惊的走势;在月底/季底/日本财年结束之前,投资者今日普遍倾向保持仓位井然有序.
主要货币对中,澳元依旧是走势最为疲弱的货币,目前澳元交叉盘承压,由澳元兑英镑领跌,甚至连新西兰兑澳元亦录得升幅.
美元兑日圆以外亚洲货币中,美元兑韩元在1,140下方遇阻,若触及该水准,就可能激起韩国大型出口商卖出美元兑韩元的热情.
美元兑马币(林吉特)在3.06区间中部站稳脚跟.美元兑坡元小幅走软,但交投兴致清淡.
要说早盘有什么值得担心的,那就是沪综指再度表现差劲(最新下跌1.2%),而亚洲其他多数股指均追随了隔夜市场的走势,仅在平盘略下方至平盘水准间波动.
台湾加权股价指数是亚洲唯一上涨的股指(上扬0.3%).澳股上涨0.7%,因今日公布的澳洲央行金融稳定报告[ID:nST0445466]言辞令人宽心.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。