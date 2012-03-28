《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:横盘波动,需防美元空头回补

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IFR悉尼3月28日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲早盘多数横盘波动,追随隔夜波澜不惊的走势;在月底/季底/日本财年结束之前,投资者今日普遍倾向保持仓位井然有序.

主要货币对中,澳元依旧是走势最为疲弱的货币,目前澳元交叉盘承压,由澳元兑英镑领跌,甚至连新西兰兑澳元亦录得升幅.

美元兑日圆以外亚洲货币中,美元兑韩元在1,140下方遇阻,若触及该水准,就可能激起韩国大型出口商卖出美元兑韩元的热情.

美元兑马币(林吉特)在3.06区间中部站稳脚跟.美元兑坡元小幅走软,但交投兴致清淡.

要说早盘有什么值得担心的,那就是沪综指再度表现差劲(最新下跌1.2%),而亚洲其他多数股指均追随了隔夜市场的走势,仅在平盘略下方至平盘水准间波动.

台湾加权股价指数是亚洲唯一上涨的股指(上扬0.3%).澳股上涨0.7%,因今日公布的澳洲央行金融稳定报告[ID:nST0445466]言辞令人宽心.(完)