〔美国金融〕沃克尔规定可能推高能源价格--研究报告

路透3月28日电---根据周三公布的一项最新报告,限制银行交易和投资的沃克尔规定,可能导致汽油、电费、天然气价格上涨.

该报告是由商业信息供应商IHSIHS.N发布的.报告试图判断沃克尔规定对能源公司和市场的影响,包括炼油商、天然气生产商和电力供应商.

这项研究是受摩根士丹利(MS.N)委托进行的.若实施沃克尔规定,该投行将遭受巨大冲击.但IHS研究人员表示,IHS仍然完全控制了此次研究及最终结论.

报告称,大银行在帮助各种能源企业对冲风险、参与大宗商品交易所实时交易方面发挥了关键作用.

报告称,若削弱银行在这方面的能力,将使能源企业成本上升,进而推高能源价格.

IHS CERA董事长Daniel Yergin接受采访时称:"这是要拆除让系统运行的变速轮."他也是作者之一.

沃克尔规定没有将代客交易和对冲投资组合风险的交易纳入限制,但批评人士担心实际操作上或许不可行.

报告具体指出,若实施沃克尔规定,则2012-2016年能源行业就业就可能比预期少20万,东海岸汽油价格或将每加仑上涨0.04美元,天然气开发投资也可能下降.

该报告表示,最终的沃克尔规定需要扩大豁免范围,避免对能源企业产生不利影响.该规定料将于今年晚些时候生效.

"经济分析显示,这项规提案若以当前形式实施,就可能对美国经济很多领域产生意想不到的后果."另一名作者Kurt Barrow表示.(完)