〔中国货币市场〕季末因素推动回购利率小升,但续升空间料有限(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海3月28日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三多数小幅走升.季末临近,银行为调整贷存比(贷款/存款)更倾向保有现金,导致资金供给偏弱,回购利率震荡上行,其中跨季末的七天期品种升幅明显.

交易员并表示,由于目前整体资金面依然维持宽松的态势,而季末因素仅是暂时影响,预计回购利率续升空间有限,下月初将再度回落.

"七天的(资金)价格涨了一些,不过只要价格合适,还是很多人出,资金面不算紧张."华南一银行交易员表示,"现在借钱主要还是为了应付季末,下月初(资金)价格就下来了."

他并表示,虽然回购利率出现小幅上涨,但其主要还是受"季度"暂时因素的推动,此前流动性宽松的态势并未发生实质扭转,料待月末因素消褪以后,回购利率仍也将回落.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6422 2.5518 +9.04 3,853.51

七天CN7DRP=CFXS 3.5341 3.307 +22.71 362.43

14天CN14DRP=CFXS 3.9514 3.961 -0.96 346.58

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6478 2.5619 +8.59 1,216.44

七天CHICNY7D=CFXS 3.5255 3.3611 +16.44 27.80

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.6250 3.5700 +5.50 235.07

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.7550 3.6000 +15.50 78.39

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.4000 3.1000 +30.00 5.51

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6665 2.5800 +8.65

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5500 3.2100 +34.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9400 3.9600 -2.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.6350 2.5483 +8.67

七天SHICNYSWD= 3.5250 3.2442 +28.08

三个月SHICNY3MD= 4.9282 4.9474 -1.92

===============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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