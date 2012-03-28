〔中国汇市〕人民币兑美元早盘窄幅震荡,中间价结束连三日创新高走势

* 人民币中间价结束连三日创汇改新高走势

* 即期汇价早盘窄幅震荡,成交区间收窄

* 客盘流向主导即期汇价盘中波动

路透北京3月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘窄幅震荡.海外非美货币回调,人民币中间价今日亦随之结束此前连续三日创汇改来新高走势;而市场情绪依然谨慎,即期汇价成交区间相应收窄,客盘流向主导盘中波动.

交易员并表示,从近期人民币中间价的设定情况来看,显示央行不愿人民币过分贬值,市场对这一政策传导已充分领会.

"上午即期汇价变化不大,"北京一国有银行交易员称,"开盘购汇盘先拉到6.31以上,之后(美元)卖盘砸下去,这会儿购汇又出来了."

周二海外美元较其他主要货币略显强势.上海一银行交易员认为,在此背景下,今日早盘开盘的购汇盘,或源于部分机构的引导,以有助于其卖出部分美元头寸.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2912元,较上日的6.2840元下跌;北京时间12:26,人民币兑美元即期报6.3076元,上日收盘价为6.3072元;美元指数.DXY报79.064,脱离先前的近一月低位.

北京时间12:26,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3130/50元,上日尾盘报6.3120元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3226/76,上日尾盘为6.3375元.

东京汇市日圆兑美元周三小幅走升,受日本出口商季节性资金流动支撑.随着日本财政年度临近年底,日本出口商买入日圆.美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲早盘多数横盘波动,追随隔夜波澜不惊的走势.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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