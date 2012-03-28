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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 13:31 BJT

〔路透基点〕台湾中龙钢铁委托台银安排350亿台币七年期融资--RLPC

路透香港3月28日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中龙钢铁公司已委托台湾银行安排350亿台币七年期融资,募集资金用于资本支出.中龙钢铁是台湾上市公司中钢(2002.TW)的子公司.

本期贷款预计包括300亿台币定期贷款和50亿台币商业票据担保.一般联贷阶段预计在4月启动.

募集资金将用于借款人旗下台中港钢厂添置新设备.

中龙钢铁上次涉足联贷市场是在2009年12月,筹集200亿台币七年期定期贷款用于资本支出,最高综合资金成本为63.8基点,即较90天商业本票次级市场利率加码60基点.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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