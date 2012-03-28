〔路透基点〕台湾中龙钢铁委托台银安排350亿台币七年期融资--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港3月28日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中龙钢铁公司已委托台湾银行安排350亿台币七年期融资,募集资金用于资本支出.中龙钢铁是台湾上市公司中钢(2002.TW)的子公司.
本期贷款预计包括300亿台币定期贷款和50亿台币商业票据担保.一般联贷阶段预计在4月启动.
募集资金将用于借款人旗下台中港钢厂添置新设备.
中龙钢铁上次涉足联贷市场是在2009年12月,筹集200亿台币七年期定期贷款用于资本支出,最高综合资金成本为63.8基点,即较90天商业本票次级市场利率加码60基点.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。