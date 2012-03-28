〔路透基点〕泰州海陵万达广场签署5亿元人民币10年期贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港3月28日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,泰州海陵万达广场投资有限公司在3月15日签署一笔5亿元人民币的10年期定期贷款.
委托主办银行兼额度分配行中国银行江苏分行负责3.50亿元.江苏银行则以参贷行身份参贷,负责1.50亿元.之前有报导称,招商银行也想加入.
部分贷款将用于泰州海陵万达广场的日常运营,部分用于为之前建造广场的贷款进行再融资.
此次贷款利率为中国人民银行基准利率的105%,所有资金成本比央行基准利率高15%.按季度分期还款.
一如此前报导,还款资金将从广场租金收入中产生.
大连万达商业地产股份有限公司任担保人.(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。