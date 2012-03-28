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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 13:16 BJT

〔路透基点〕泰州海陵万达广场签署5亿元人民币10年期贷款--RLPC

路透香港3月28日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,泰州海陵万达广场投资有限公司在3月15日签署一笔5亿元人民币的10年期定期贷款.

委托主办银行兼额度分配行中国银行江苏分行负责3.50亿元.江苏银行则以参贷行身份参贷,负责1.50亿元.之前有报导称,招商银行也想加入.

部分贷款将用于泰州海陵万达广场的日常运营,部分用于为之前建造广场的贷款进行再融资.

此次贷款利率为中国人民银行基准利率的105%,所有资金成本比央行基准利率高15%.按季度分期还款.

一如此前报导,还款资金将从广场租金收入中产生.

大连万达商业地产股份有限公司任担保人.(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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