更正(公司方):〔路透专访〕英特尔投资称今年中国投资数将持平在逾10家,仍坚守IPO退出

(更正:内文第九段中,公司自进入中国以来所完成的"19起退出中",修正为"比较知名的19起退出中")

* 英特尔中国投资不会放缓,投资数料与去年持平

* 未来仍将主要通过IPO退出,因并购尚存局限性

作者 尹嫄婷/韩碧如

路透北京3月28日电---虽然中国经济增速呈现放缓势头,但英特尔(INTC.O)旗下全球战略风险投资机构--英特尔投资(Intel Capital)在中国的投资不会放缓.其高层周三表示,今年在中国的投资数量将与去年大致持平,预计会超过10家.

英特尔投资全球总裁苏爱文(Arvind Sodhani)在接受路透专访时并表示,尽管中国的并购案例数量呈现上升势头,但英特尔未来仍将主要通过IPO(首次公开发行)的方式实现退出,不会将并购作为其中国投资组合中的主要退出方式,因企业更亲睐上市.

"我们的投资不会放缓...,今年的投资数量将与去年大致持平,"他称.

英特尔投资今年将继续重点关注网络消费、电子商务、云计算、软件服务、数据中心和移动设备等领域的投资机遇,投资周期仍将为5-7年.

去年,该公司共投资了13家中国企业,投资总额为9,000万美元,包括奢侈品网购平台--佳品网、B2C百货商城耀点100、云计算公司创新科(UIT)和多媒体软件商Arcsoft等.而自1998年进入中国以来,其已在中国投资了100多家技术公司,投资总额逾6.5亿美元.

苏爱文还提到,中国的经济增长不太可能低于7%,与其他大国相比依然增长迅速.他并称,"创新不会放缓,并且我们对中国的创新及创业者有信心."

同时,英特尔投资目前已在中国设立了两只技术基金,总规模为7亿美元,其中中国技术基金II成立于2008年4月,规模为5亿美元,现已投资了逾30家创新型中国科技公司.对此,苏爱文表示,今年暂时未有募集新一期基金的计划.

另外,提及公司3月新设立的联网汽车基金(Connected Car Fund),他指出,该基金亦将会在中国寻找机会,投资方向包括汽车多媒体影音娱乐系统、网络连接、导航和控制系统等.不过他并未透露中国投资占该基金1亿美元总规模的比重.

**继续主打IPO退出**

英特尔投资2011年全球共有34个项目退出,其中28起是通过并购方式.不过,截至今年1月,公司自进入中国以来所完成的比较知名的19起退出案例中,仅有两起是通过并购方式,其他则均为IPO.

"我们没有在中国看到很多并购,创业者未将其视作退出机遇,他们追求并致力于促使公司实现上市."苏爱文称.

英特尔投资中国区董事总经理许盛渊亦对此表示,"我们的并购退出多是机会型的,而非事先计划好的."

不过,在本周稍早举行的"super return"中国私募股权与风险投资峰会上,部分业内人士则持不同看法,认为未来并购重组及卖出等战略性退出将成为趋势.据清科集团统计,今年2月,中国并购市场共完成62起交易,环比增加17%.

另外,被问及中国企业通过可变利益实体(VIE)结构赴海外上市对未来投资中国企业和退出的影响时,苏爱文则较为乐观,称IPO市场将处于不断变化之中.

"IPO市场总会经历潮起潮落,什么都不会是永恒的,过去六个月发生的事情将在未来六个月中发生变化...,是中国经济放缓的说法打压了投资者对购买中国股票兴致."他认为.

2011年英特尔投资的全球投资总额为5.26亿美元,共投资了158个项目,包括89个新项目及69起跟进投资.同期,中国区投资额占到公司全球投资总额的12%.(完)