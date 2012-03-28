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亚洲 | 2012年 3月 29日 星期四 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--3月29日****

路透3月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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3月28日(三)

2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +1.3% +1.9%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -7,215

外资投资日本股市(亿日圆) -- +2,875

3月29日(四)

0000 新西兰NBNZ企业对经济信心 3月 -- 28.0%

0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 3月 +0.3% +0.6%

(较上年同期) +0.8% +0.9%

0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 3月 减少1 持平

未经季节调整失业人口(万人) 300 310

经季节调整失业率 6.8% 6.8%

经季节调整失业人口(万人) -- 286.6

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加2 增加1

抵押贷款额(亿英镑) 增加14 增加16

抵押贷款批准件数(千件) 59.0 58.7

M4货供额(较前月) -- +1.6%

0900 欧元区企业景气指数 3月 负0.16 负0.18

经济景气指数 94.6 94.4

工业景气指数 负5.8 负5.8

服务业景气指数 负0.9 负0.9

消费者景气指数 负19.0 负20.3

消费者通胀预期指数 -- 26.4

1230 美国企业获利 第四季 +2.6% +2.7%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 2月 -- +1.0%

(较前月) +0.4% +0.3%

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季终值 +3.0% +3.0%

GDP隐性平减指数 +0.9% +0.9%

最终销售 +1.1% +1.1%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2%

核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月24日当周 35.0 34.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5

续请失业金人数(万人) 3月17日当周 335 335.2

2000 加拿大预算(亿加元) 1月 -- 赤字3.5

2145 新西兰建筑许可 2月 -- +8.3%

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.8% +0.4%

(较上年同期) +3.8% +3.4%

2300 韩国工业生产(较前月) 2月 -- +3.3%

(较上年同期) -- -2.0%

2300 韩国服务业产出 2月 -- +1.1%

2301 英国Gfk消费者信心指数 3月 负28 负29

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.5

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -0.2% -2.3%

(较前月) +0.4% -0.1%

2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期)

2月 -- +0.1%

全国核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.1%

东京地区CPI(较上年同期) 3月 -- -0.2%

东京地区核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.3%

2330 日本求才求职比 2月 0.74 0.73

失业率 2月 4.6% 4.6%

2350 日本工业生产 2月初值 +1.3% +1.9%

一个月预估 -- +1.7%

两个月预估 -- +1.7%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.2% --

0800 意大利企业信心指数 3月 92.1 91.5

0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 2月 +2.3% --

M3货供额(较上年同期) +2.8% +2.4%

民间贷款(较上年同期) +0.7% +1.2%

0830 英国经常账收支(亿英镑) 第四季 赤字84.51 赤字85

0830 英国GDP(较前季) 第四季终值 -0.3% -0.2%

(较上年同期) +0.5% +0.7%

1100 美国抵押贷款指数 3月23日当周 663.7 --

再融资指数 3,438.6 --

1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

1230 美国耐久财(耐用品)订单 2月 +2.2% +3.0%

扣除运输的耐久财订单 +1.6% +1.7%

扣除国防的耐久财订单 +1.7% +1.8%

扣除飞机的非国防资本财订单 +1.2% +2.0%

2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 盈余41 --(完)

--整理 隋芬/许娜;审校 郑茵

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