主要国家经济指标预测--3月29日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透3月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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3月28日(三)
2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +1.3% +1.9%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -7,215
外资投资日本股市(亿日圆) -- +2,875
3月29日(四)
0000 新西兰NBNZ企业对经济信心 3月 -- 28.0%
0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 3月 +0.3% +0.6%
(较上年同期) +0.8% +0.9%
0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 3月 减少1 持平
未经季节调整失业人口(万人) 300 310
经季节调整失业率 6.8% 6.8%
经季节调整失业人口(万人) -- 286.6
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加2 增加1
抵押贷款额(亿英镑) 增加14 增加16
抵押贷款批准件数(千件) 59.0 58.7
M4货供额(较前月) -- +1.6%
0900 欧元区企业景气指数 3月 负0.16 负0.18
经济景气指数 94.6 94.4
工业景气指数 负5.8 负5.8
服务业景气指数 负0.9 负0.9
消费者景气指数 负19.0 负20.3
消费者通胀预期指数 -- 26.4
1230 美国企业获利 第四季 +2.6% +2.7%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 2月 -- +1.0%
(较前月) +0.4% +0.3%
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季终值 +3.0% +3.0%
GDP隐性平减指数 +0.9% +0.9%
最终销售 +1.1% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月24日当周 35.0 34.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5
续请失业金人数(万人) 3月17日当周 335 335.2
2000 加拿大预算(亿加元) 1月 -- 赤字3.5
2145 新西兰建筑许可 2月 -- +8.3%
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.8% +0.4%
(较上年同期) +3.8% +3.4%
2300 韩国工业生产(较前月) 2月 -- +3.3%
(较上年同期) -- -2.0%
2300 韩国服务业产出 2月 -- +1.1%
2301 英国Gfk消费者信心指数 3月 负28 负29
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.5
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -0.2% -2.3%
(较前月) +0.4% -0.1%
2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期)
2月 -- +0.1%
全国核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 3月 -- -0.2%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.3%
2330 日本求才求职比 2月 0.74 0.73
失业率 2月 4.6% 4.6%
2350 日本工业生产 2月初值 +1.3% +1.9%
一个月预估 -- +1.7%
两个月预估 -- +1.7%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.2% --
0800 意大利企业信心指数 3月 92.1 91.5
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 2月 +2.3% --
M3货供额(较上年同期) +2.8% +2.4%
民间贷款(较上年同期) +0.7% +1.2%
0830 英国经常账收支(亿英镑) 第四季 赤字84.51 赤字85
0830 英国GDP(较前季) 第四季终值 -0.3% -0.2%
(较上年同期) +0.5% +0.7%
1100 美国抵押贷款指数 3月23日当周 663.7 --
再融资指数 3,438.6 --
1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
1230 美国耐久财(耐用品)订单 2月 +2.2% +3.0%
扣除运输的耐久财订单 +1.6% +1.7%
扣除国防的耐久财订单 +1.7% +1.8%
扣除飞机的非国防资本财订单 +1.2% +2.0%
2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 盈余41 --(完)
--整理 隋芬/许娜;审校 郑茵
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。