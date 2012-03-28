〔中国汇市〕人民币兑美元略收涨,海外美元下行激励人民币升势(更新版)

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* 人民币兑美元即期汇价微收涨

* 中间价结束连三日创汇改新高走势

* 客盘流向主导即期汇价盘中波动

路透北京/上海3月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三略收涨,而中间价则是结束了连续三日创汇改来新高走势向下修正.此外,目前市场情绪依然谨慎,即期汇价成交区间相应收窄,客盘流向主导盘中波动.

北京一银行交易员表示,午后欧元的走升对市场形成推力,美元指数.DXY亦跌至79整数位附近.同时,一旦欧元能突破当前的阻力位,未来涨势仍可期待,并制约海外美元表现,不过对国内人民币走势的判断,还要综合考虑客盘的实际需求.

交易员并表示,从近期人民币中间价的设定情况来看,显示央行不愿人民币过分贬值,市场对这一政策传导已充分领会.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3060 6.3030 6.3121 6.2912 *6.2840 6.3072

注:*表示创2005年汇改来新高

"上午即期汇价变化不大,"北京另一国有银行交易员称,"开盘购汇盘先拉到6.31以上,之后(美元)卖盘砸下去,这会儿购汇又出来了."

周二海外美元曾较其他主要货币略显强势.上海一银行交易员认为,在此背景下,今日早盘开盘的购汇盘,或源于部分机构的引导,以有助于其卖出部分美元头寸.

国家外汇管理局稍早公布,2月银行代客结售汇录得顺差44亿美元,较上月194亿美元顺差水平大幅回落,环比降77.3%.[ID:nSB1459330]

以下为北京时间17:03,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3390/40 6.3375

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3106/70 6.3120

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水165点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3225元.

东京汇市日圆兑美元周三小幅走升,受日本出口商季节性资金流动支撑.随着日本财政年度临近年底,日本出口商买入日圆.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩/冉莹; 审校 张喜良/丁淑琴

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