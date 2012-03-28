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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 13:25 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑欧元和英镑双双触及2011年低位,因投资者轧空仓位

路透悉尼/威灵顿3月28日电---澳元兑主要货币周三下跌,兑欧元和英镑更是挫至今年最低,因投资者在季度末及日本财年结束前轧空仓位.

欧元兑澳元EURAUD=一度升至1.2782澳元,为去年12月30日以来的高点.欧元最新报1.2766澳元,本周已经上涨0.7%.若有效突破去年11月至今年2月跌势的38.2%回档位1.2767,则可能打开测试2011年低点区间1.2910-25的通道.

英镑兑澳元GBPAUD=一度高见1.5302澳元,较周一低位高出逾0.02,随后持稳于1.5290附近.若持续突破1.5300澳元,则将上看去年8月至今年2月跌势的50%回档位1.5465澳元.

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