〔澳新汇市〕澳元兑欧元和英镑双双触及2011年低位,因投资者轧空仓位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透悉尼/威灵顿3月28日电---澳元兑主要货币周三下跌,兑欧元和英镑更是挫至今年最低,因投资者在季度末及日本财年结束前轧空仓位.
欧元兑澳元EURAUD=一度升至1.2782澳元,为去年12月30日以来的高点.欧元最新报1.2766澳元,本周已经上涨0.7%.若有效突破去年11月至今年2月跌势的38.2%回档位1.2767,则可能打开测试2011年低点区间1.2910-25的通道.
英镑兑澳元GBPAUD=一度高见1.5302澳元,较周一低位高出逾0.02,随后持稳于1.5290附近.若持续突破1.5300澳元,则将上看去年8月至今年2月跌势的50%回档位1.5465澳元.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。