〔金属期市〕期铜下滑,市场等待制造业数据判断美国经济状况

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡3月28日电---期铜周三下滑,不过美国进一步放松政策的预期对价格构成支撑.投资者将注意力转移到日内稍晚将公布的美国制造业数据上,等待有关该国经济状况的最新指引.
伦敦期铜周一时曾上扬约2%,随后在周二升至一周高位8,585美元,因其受到美国进一步放宽政策的希望扶助.不过,市场对中国成长放缓的担忧拖累涨势.
"美国宏观数据看似有些触顶,今年稍早开始的这波良好动能好像已经有所减弱--其他国家放缓和能源价格正在产生负面影响."INTL FCStone金属分析师Edward Meir称.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。