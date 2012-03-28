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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 13:23 BJT

〔金属期市〕期铜下滑,市场等待制造业数据判断美国经济状况

路透新加坡3月28日电---期铜周三下滑,不过美国进一步放松政策的预期对价格构成支撑.投资者将注意力转移到日内稍晚将公布的美国制造业数据上,等待有关该国经济状况的最新指引.

伦敦期铜周一时曾上扬约2%,随后在周二升至一周高位8,585美元,因其受到美国进一步放宽政策的希望扶助.不过,市场对中国成长放缓的担忧拖累涨势.

"美国宏观数据看似有些触顶,今年稍早开始的这波良好动能好像已经有所减弱--其他国家放缓和能源价格正在产生负面影响."INTL FCStone金属分析师Edward Meir称.

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