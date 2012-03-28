欧洲人均日饮酒近三杯,居全球之首--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月27日电---据世界卫生组织与欧盟委员会报告，欧洲人最爱饮酒，饮酒量相当于每人每年消费12.5升纯酒精，或是每天将近三杯酒。

欧盟国家的酒消费量是世界平均水平的近两倍，总体来看，这里是世界饮酒最多的地区，但在欧盟内不同地区，饮酒量、饮酒频率、饮酒时间和地点也大不相同。

世卫组织欧洲区域主管Zsuzsanna Jakab表示，欧洲这一“令人尴尬的荣誉给饮酒者、其身边的人以及整个社会明显带来了公认的健康后果”。

在欧洲不同地区，饮酒最多的是中东欧和东欧，饮酒量相当于每名成年人每年消费14.5升纯酒精；中西欧和西欧为12.4升；南欧为11.2升；北欧为10.4升。

但是在考虑所谓“危险性饮酒”，即非吃饭时间饮酒、在公共场合饮酒以及无规律饮酒，以及“酗酒”等因素后，报告给出的则是另一番景象。

按照“危险性饮酒”的危害性程度递增从1-5评分，北欧国家得2.8分；中东欧与东欧得分仅略高于北欧，为2.9分；中西欧与西欧得1.5分；南欧得1.1分。

报告发现，2004年在欧盟15-64岁的死者中，近12%死因可归咎于酒精，相当于七分之一男性和十三分之一的女性死于饮酒。仅有略高于3%的死亡祸起其他人的饮酒行为。

据世卫组织之前数据，世界每年约250万人死于酒精滥用，占死亡总数的3.8%。（完）