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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 14:02 BJT

〔澳洲股市〕收升1%至四个月高位,银行股上扬

路透3月28日电---澳洲股市周三收升1%至四个月高位,并突破关键阻力位.因澳洲央行认为银行业体质基本健康,银行股上涨.

澳洲主要银行股早盘涨跌不一,但在澳央行称大型银行应对融资成本上升的能力比几年前更强后,银行股攀升.

澳新银行(ANZ.AX)涨1.2%,领涨四大行.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数涨42.2点至4,343.5点.(完)

--编译 李爽;审校 张涛

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