〔澳洲股市〕收升1%至四个月高位,银行股上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透3月28日电---澳洲股市周三收升1%至四个月高位,并突破关键阻力位.因澳洲央行认为银行业体质基本健康,银行股上涨.
澳洲主要银行股早盘涨跌不一,但在澳央行称大型银行应对融资成本上升的能力比几年前更强后,银行股攀升.
澳新银行(ANZ.AX)涨1.2%,领涨四大行.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数涨42.2点至4,343.5点.(完)
--编译 李爽;审校 张涛
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。