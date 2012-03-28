苹果将给澳大利亚新iPad买家退款

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨尔本3月28日电---苹果(AAPL.O)的一名律师周三称，苹果将给所有澳大利亚新iPad买家发送邮件并提供退款。此前澳大利亚竞争和消费者委员会指控苹果的广告在产品的一个关键方面误导消费者。

该委员会已经对苹果采取法律行动，确保苹果让消费者了解，由于技术不兼容，苹果第三代iPad无法连接澳大利亚4G移动数据网络。

苹果在推广第三代iPad时，称其为Wifi+4G，但是澳大利亚只有一个由澳洲电讯（Telstra）(TLS.AX)运营的4G网络，该网络使用的频段有别于新一代iPad所用频段。

澳大利亚竞争和消费者委员会认为苹果的广告误导消费者，希望法院判令苹果更正其广告，并向受影响的买家退款，以及对苹果进行处罚。

苹果的辩护律师Paul Anastassiou向墨尔本联邦法院表示，苹果将向目前所有澳大利亚新iPad买家发送邮件，提供退款服务。新iPad本月才上市销售。

iPad是市场上显见的主导产品，新一代iPad拥有更快的芯片、第四代无线网络和更高分辨率，无疑将巩固苹果的领先地位，但苹果在市场上也并非一帆风顺。

苹果与唯冠的iPad商标权之争可能威胁苹果iPad在中国的销售。

澳大利亚市场虽然小，但也是苹果推出产品的关键市场之一。去年苹果起诉要求禁止三星电子(005930.KS)在澳大利亚销售Galaxy平板电脑，结果却输了官司。苹果和三星电子眼下在10个国家的约30宗专利权之争仍悬而未解。（完）