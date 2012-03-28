〔东京汇市〕日圆走坚,受日本财年底相关资金流动支撑

* 日本出口商被指卖出美元兑日圆和非美元主要货币兑日圆

* 欧元小涨,但持于上日的一个月高位下方

路透东京/新加坡3月28日电---日圆兑美元周三小幅走升,受日本出口商季节性资金流动支撑.随着日本财政年度临近年底,日本出口商买入日圆.

美元兑日圆JPY=跌0.3%至82.92日圆;欧元兑日圆EURJPY=R下滑0.2%至110.52日圆,脱离上周在电子交易系统(EBS)触及的四个半月高点111.43.

日本出口商的日圆买盘通常会在月底加速,近来市场对其动向尤为关注,因大多数日本公司的会计年度在三月末结束.

这类季节性因素周三帮助刺激日本出口商的日圆买盘,尽管部分出口商已经对冲未来数月的外汇曝险.