〔东京汇市〕日圆走坚,受日本财年底相关资金流动支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 日本出口商被指卖出美元兑日圆和非美元主要货币兑日圆
* 欧元小涨,但持于上日的一个月高位下方
路透东京/新加坡3月28日电---日圆兑美元周三小幅走升,受日本出口商季节性资金流动支撑.随着日本财政年度临近年底,日本出口商买入日圆.
美元兑日圆JPY=跌0.3%至82.92日圆;欧元兑日圆EURJPY=R下滑0.2%至110.52日圆,脱离上周在电子交易系统(EBS)触及的四个半月高点111.43.
日本出口商的日圆买盘通常会在月底加速,近来市场对其动向尤为关注,因大多数日本公司的会计年度在三月末结束.
这类季节性因素周三帮助刺激日本出口商的日圆买盘,尽管部分出口商已经对冲未来数月的外汇曝险.
"他们可能一直对冲到6月甚至更远,不过在会计年度结束时总是有单子要执行的,"一大型日资银行驻东京客户交易员表示.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。