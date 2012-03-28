〔路透基点〕南京万达广场与五家银行签署18亿元人民币四年期贷款--RLPC

路透香港3月28日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,南京万达广场投资有限公司本周已与五家银行签署18亿元人民币四年期定期贷款.

中国银行江苏分行承贷5亿元人民币,担任委托主办行、额度分配行和代理行;中国工商银行加盟担任共同主办行,亦承贷5亿元;北京银行(承贷5亿元)、招商银行(承贷2.5亿元)和浙江稠州商业银行(承贷5,000万元)亦作为参贷行加入.

如前所述,是次贷款利率为中国人民银行利率的105%,含全部费用的价码较指标利率加码20%.此次贷款每半年偿还一次,且拥有一年的宽限期.

是次贷款以土地作为担保,且由借款人母公司大连万达商业地产股份有限公司提供担保.

所贷资金将用于江苏省南京市江宁区万达广场项目的开发.据大连万达网站介绍,该项目已于2月22日破土动工.

南京万达广场曾于2009年获得9亿元人民币两年期定期贷款,用于南京市建邺区另一座万达广场的开发.中国银行担任委托主办行,中国银行辽宁分行和上海浦东发展银行加盟担任参贷行.

本期18亿元贷款,加上3月15日泰州海陵万达广场投资有限公司贷款5亿元,令大连万达集团三个月内在江苏省的融资达到四宗.该集团去年12月末为无锡惠山万达广场借入9亿元三年期贷款,今年1月为镇江万达广场筹借5.5亿元八年期贷款.(完)