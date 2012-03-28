〔韩国经济〕韩国出口商第二季景气指数小升,但看法依然悲观--调查

路透首尔3月28日电---韩国贸易协会(Korea International Trade Association)周三发布的调查显示,韩国出口商对4-6月当季的景气看法没有前两季悲观,但多数仍预计,受全球需求疲软影响,景气状况将恶化.

该协会称,衡量出口商对第二季景气看法的指数从1-3月当季的89.0升至94.9,但连续第三个季度低于100.

除了主要经济体需求低迷之外,韩国出口商指出原材料成本上升是获利面临的另一个重要风险.

调查发现,造船商、油品和家电生产商对下一季的业务景气看法最悲观.(完)