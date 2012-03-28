〔韩国经济〕韩国出口商第二季景气指数小升,但看法依然悲观--调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透首尔3月28日电---韩国贸易协会(Korea International Trade Association)周三发布的调查显示,韩国出口商对4-6月当季的景气看法没有前两季悲观,但多数仍预计,受全球需求疲软影响,景气状况将恶化.
该协会称,衡量出口商对第二季景气看法的指数从1-3月当季的89.0升至94.9,但连续第三个季度低于100.
除了主要经济体需求低迷之外,韩国出口商指出原材料成本上升是获利面临的另一个重要风险.
调查发现,造船商、油品和家电生产商对下一季的业务景气看法最悲观.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。