〔澳洲个股〕必和必拓旗下七家煤矿罢工将进一步升级--工会官员

路透悉尼3月28日电---一名工会官员周三表示,工人将对必和必拓(BHP.AX)BLT.旗下的七家澳洲煤矿进一步施加罢工压力.这几家煤矿属于全球最大型煤矿之列.

上述煤矿由必和必拓与三菱的合资公司BHP Billiton-Mitsubishi Alliance经营,每年的总产能超过5,800万吨,相当于全球煤炭总贸易量的约五分之一.

必和必拓发言人Antonios Papaspiropoulos称,罢工将会影响上述煤矿的生产.不过在本季度生产数据核算之前,整体影响还不清楚.这些煤矿主要供应炼钢中使用的冶金用煤.

"罢工将会影响生产,但在下一次生产数据汇总之前还不知道结果,"Papaspiropoulos表示.

必和必拓网站上称将在4月18日公布3月当季的生产数据.1月该公司曾警告称,与工人的谈判以及该地区的大雨影响了产量.

Construction Forestry Mining and Energy Union (CFMEU)工会的地区总裁Stephen Smyth告诉澳洲广播公司,工会工人也希望结束在工资和工作环境方面长期存在的分歧,但与必和必拓的谈判近来开始倒退.

周二稍晚约有3,500名工人响应工会号召,开始为期48小时的罢工,以抗议管理方反悔先前达成的原则性条款.

罢工进一步延长了必和必拓旷日持久的工作环境纠纷,自2011年中开始该公司工人就交替停工进行抗议.

工会要求改善工作安全并给工人加薪.(完)