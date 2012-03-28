〔韩国股市〕回吐上日涨幅收低,因投资者抛售绩优股了结获利

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透首尔3月28日电---韩国股市周三下跌,回吐周二涨幅,因投资者对近期表现较好的绩优股获利了结.上日韩股录得两周来最佳单日表现.
科技类股跌幅最深.三星电子(005930.KS)下跌0.69%,周二收盘时录得纪录高位.LG显示器(034220.KS)大跌4.9%.
韩国综合股价指数.KS11收跌0.39%,报2,031.74点.(完)
--编译 洪曦;审校 王丽鑫
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。