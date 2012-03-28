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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 14:22 BJT

〔韩国股市〕回吐上日涨幅收低,因投资者抛售绩优股了结获利

路透首尔3月28日电---韩国股市周三下跌,回吐周二涨幅,因投资者对近期表现较好的绩优股获利了结.上日韩股录得两周来最佳单日表现.

科技类股跌幅最深.三星电子(005930.KS)下跌0.69%,周二收盘时录得纪录高位.LG显示器(034220.KS)大跌4.9%.

韩国综合股价指数.KS11收跌0.39%,报2,031.74点.(完)

--编译 洪曦;审校 王丽鑫

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