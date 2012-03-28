〔中国股市〕沪综指收挫2.7%至近两个月新低,受建立场外交易市场言论冲击

路透北京3月28日电---中国股市沪综指周三大幅收挫2.7%至近两个月新低,受副总理有关将探索建立全国统一的场外交易市场言论冲击.分析人士指出,加上年内以来最大IPO中信重工拟发新股,市场扩容抽资压力加剧,大盘未来或将考验前期低点2,130.

沪综指.SSEC收报2,284.881点,跌62.298点,或2.65%,并创去年11月30日以来最大单日跌幅.上次收盘低位为今年2月1日的2,268.080点.今日上海A股成交额为780亿元人民币,昨日为650.42亿元.

新时代证券研发中心副总秦茂军分析称,今日大跌主要受建立场外交易市场消息影响,首先从估值方面将拉低创业板和中小板估值水平,另外资金方面亦将大幅承压.

国务院副总理王岐山称,场外交易市场是多层次资本市场的重要组成部分,要探索建设全国统一的场外交易市场,提高直接融资比重,以满足多元化投融资需求.[ID:nSB1458314]

"今天市场跳空低开,杀跌态势明显,未来不排除将考验前期2,130点的低点."秦茂军并预计,建立场外交易市场及发行制度体系改革料将对创业板产生非常深远的影响.

中小市值个股特别是深市中小板和创业板个股今日出现大面积暴跌.

而中国证监会发审委将于本周五(3月30日),审核中信重工机械股份有限公司A股首次公开发行申请,后者是次IPO拟募集资金约41亿元人民币,是今年以来上会的公司中,拟发行体量最大的一家.

沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,493.0点,下跌2.84%,成交量为285,334手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]